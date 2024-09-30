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三星智慧手錶獲衛福部核准 支援心律不整通知功能

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
三星智慧手錶獲衛福部核准，支援心律不整通知功能。圖片提供/三星
三星智慧手錶獲衛福部核准，支援心律不整通知功能。圖片提供/三星

三星電子Samsung Health Monitor應用程式的心律不整通知功能，已獲得台灣衛生福利部食品藥物管理署核准，即日起正式於台灣上線。支援機種包括Galaxy Watch4系列以上智慧手錶、且搭載Android Pie以上作業系統之Galaxy智慧型手機。軟體更新後，在與應用程式現有之心電圖（ECG）手動偵測功能搭配使用下，此功能可從穿戴者手腕主動追蹤與心房顫動（AFib）息息相關的心律狀況，助力用戶打造健康生活。

心血管疾病仍是全球首要死因之一，而心房顫動屬於心律不整的一種症狀，被廣泛認為是重大心血管問題的警訊，且可能會增加中風、心臟衰竭和其他心血管併發症的風險。然而，由於有些心房顫動病例並無症狀、甚至毫無跡象，造成許多患者身在風險中卻不自知。三星Galaxy Watch提供各式工具，並搭載精準的BioActive感應器，讓用戶深入了解自身健康。啟動Samsung Health Monitor應用程式後，此功能便會透過感應器檢查異常心律，並即時向用戶發出潛在心房顫動活動的警示，提醒使用手錶進行ECG心電圖檢查，以取得更準確的量測數據。

此外，亦可透過Galaxy Watch系列一應俱全的偵測功能，全方位管理健康。例如：睡眠評分能詳細且精確分析睡眠狀況，並透過電子睡眠教練，協助養成優質睡眠習慣；身體能量指數結合Galaxy AI技術，整合日常活動紀錄，協助用戶評估當前體能狀態；最新的AGE指數功能，能直接於腕間追蹤進階糖化終產物（AGE），檢測飲食與生活型態影響下的新陳代謝健康度；或是透過身體組成分析功能，了解體脂肪率、身體含水量等數值，輕鬆打造良好體態。

Galaxy Watch 心血管疾病

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