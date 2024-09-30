侵權戰正式開打！川湖對無錫泛亞電子工業等 提出專利侵權訴訟

伺服器滑軌領導廠商川湖（2059）30日表示，對泛亞電子工業（無錫）有限公司、南京創瑞豐系統集成有限公司及南京地升科技有限公司，於江蘇省南京市中級人民法院，提出專利侵權訴訟，以保護該公司的智慧財產權。

川湖表示，該公司在正常的市場發展和經營活動中發現，南京創瑞豐系統集成有限公司銷售之伺服器上，使用標有CIS商標的滑軌，經技術比對，滑軌產品結構落入本公司專利權利要求保護範圍。

川湖說，經查，泛亞電子工業（無錫）有限公司係CIS商標之擁有人，結合泛亞電子工業（無錫）有限公司及南京創瑞豐系統之經營範圍，可知產品上標有CIS商標的滑軌，係泛亞電子工業（無錫）有限公司及南京創瑞豐系統集成有限公司所生產、製造和銷售的滑軌產品。

因此，泛亞電子工業（無錫）有限公司及南京創瑞豐系統集成有限公司未經本公司（川湖）許可，生產、製造和銷售涉案侵權滑軌產品，侵害本公司的合法權利。為維護本公司合法權利，本公司依據相關法律，向法院提起訴訟，請求法院依法判決。

另外，川湖亦發現由南京地升科技有限公司銷售之伺服器上，使用標有CIS商標的滑軌，該標有CIS商標之滑軌經技術比對後，滑軌產品結構落入本公司另一件專利權利要求保護範圍，是故，泛亞電子工業（無錫）有限公司及南京地升科技有限公司未經本公司（川湖）許可，生產、製造和銷售涉案侵權滑軌產品已侵害本公司另一件專利，為維護本公司合法權利，本公司依據相關法律，另行立案向法院提起訴訟，請求法院依法判決。