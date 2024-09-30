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元晶：太陽能電池迎量子時代 鈣鈦礦產品2028年量產

中央社／ 台北30日電

元晶董事長廖國榮今天表示，期待太陽能電池產業將邁入具有疊加性質的量子時代，也就是鈣鈦礦疊加在TOPCon是未來10年最具發展潛力的太陽能電池，預估將於2028年導入量產。

廖國榮下午出席台灣國際智慧能源週暨台灣國際淨零永續展展前記者會，說明新世代太陽能電池與模組技術發展趨勢。

廖國榮表示，受惠太陽能電池光電轉換效率大幅提升，以及發電成本不斷下降，全球太陽能市場蓬勃發展，2004年全球太陽能總裝置量約2.8GW，至2023年達1676GW規模；2023年太陽能電力約占世界電力總需求7%，預期2035年將超過20%。

廖國榮指出，太陽能電池光電轉換效率每隔10年就會呈現等比數列躍進，預估10年後轉換效率將自2024年的24.5%提升至39.5%水準，電力成本每隔10年將呈等差數列下降。

他說，2004年至2014年太陽能電池轉換效率約14%至15%，2014年至2024年電池轉換效率約17%至22.5%，隨著改採N型矽晶圓，穿隧氧化鈍化接觸太陽能電池（TOPCon）轉換效率約24.5%。

廖國榮表示，以鈣鈦礦材料作為電池的光吸收層，疊加在TOPCon電池上，將可大幅提高光譜利用率，轉換效率可望達35%至40%，將促使太陽能電池邁入量子時代。他並認為，隨著轉換效率提升，相同土地面積的裝置容量將可升高，台灣發展太陽能並無土地方面的問題。

廖國榮說，鈣鈦礦疊加TOPCon是未來10年最具發展潛力的太陽能電池，估計2028年可望導入量產。此外，為協助客戶將不確定的天災風險化成確定的品質保證，元晶量子模組將提供客戶30年品質保固。

元晶 太陽能電池

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