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達發科技晶片獲歐洲一線電信業者採用

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
聯發科今宣布攜手子公司達發科技，以Wi-Fi 7網路通訊晶片與10G-PON平台整合方案服務全球寬頻運營商。圖／聯發科提供
聯發科今宣布攜手子公司達發科技，以Wi-Fi 7網路通訊晶片與10G-PON平台整合方案服務全球寬頻運營商。圖／聯發科提供

IC設計聯發科技今日宣布攜手子公司達發科技，以Wi-Fi 7網路通訊晶片與10G-PON平台整合方案服務全球寬頻運營商，若干專案預計明年初陸續通過歐洲一線運營商測試並開始商轉。

聯發科技表示，已有超過30個搭載Wi-Fi 7的10G-PON平台專案成功獲多個全球Tier 1運營商設計採用。聯發科與達發科技也與全球多家ODM/OEM夥伴合作，提供可靠的一站式解決方案，幫助中小型寬頻業者快速推出服務。

聯發科技與達發科技的Wi-Fi 7與10G-PON平台專案支援各種主流軟體作業系統與開發環境，包括prplOS、RDK-B、OpenWrt與OpenSync等，充分滿足運營商客戶對軟體客製化及產品差異化的目標。此外，有鑑於用戶有感近年電價攀升，聯發科技與達發科技的方案內建智慧自適應電壓調整（AVS，Adaptive Voltage Scaling）節能設計可有效地動態降低設備能耗，更能幫助運營商落實對減碳排、環境保護的承諾。

聯發科表示，我們的方案目前已獲得歐洲一線運營商認可，為同級中最低功耗、能效比最高的晶片。

聯發科技指出，聯發科與達發科技的平台所能提供的超乎晶片本身，具備極佳開發彈性與延展性的完整軟硬體解決方案，可降低運營商設計、維修、客服等維運複雜度。不僅於此，當運營商希望以同一方案擴大與升級其所能夠服務的區域與規格時，雙方緊密合作的解決方案更能在跨洲際、跨區域營運需求下，加速產品問世及縮短服務部署時間。

IC設計 聯發科 達發

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