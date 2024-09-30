元太攜手漢朔導入全彩電子紙 於永旺中國長沙新店亮相

全球電子紙領導廠商E Ink元太科技（8069）30日宣布與戰略合作夥伴漢朔科技強強聯合，在永旺中國長沙新店成功部署了全球首款應用13.3吋E Ink Spectra™ 6電子紙技術的創新產品：Polaris Max，以其更加豐富、飽滿的色彩表現，不僅讓POP廣告在實體空間中煥發出全新的視覺衝擊力，打造全新數位零售場景，更為消費者帶來了更加豐富、生動的購物體驗，協助零售門市銷售成長。本次合作，不僅代表全彩電子紙技術產品在零售領域首次商業化應用落地，更為數位化轉型要求下的零售門市運營注入新的活力與機會。

色彩革命 引領潮流

E Ink Spectra™ 6電子紙技術目標在為所有紙質海報廣告提供仿佛如印刷品質的數位化的看板，包括POP展示、訊息看板或海報，以及其他店內廣告。E Ink Spectra™ 6技術增加了更多顏色光譜（Color Spectrum）及搭配先進的彩色成像演算法（Color Imaging Algorithm），可提供全彩顯示以增進商品廣告和行銷效果。

E Ink Spectra™ 6彩色電子紙的解析度可已優化至200 PPI，對比度為22:1，能夠確保在0°C至50°C的寬溫範圍內，圖像依然清晰細膩、生動逼真。同時，僅在更新顯示內容時消耗電能的其極低耗電特性和寬溫適應能力，進一步提升了產品的實用性和環保性。

「多年來，元太科技在電子紙貨架標籤領域不斷深耕，同時在大尺寸全彩電子紙技術開發上持續創新」。元太科技董事長李政昊表示，「我們非常高興能夠與漢朔科技強強聯合，推出專為零售場景設計的E Ink Spectra™ 6全彩電子紙看板。大尺寸全彩電子紙看板不僅能替代傳統的紙質海報及高能耗、閃爍的液晶屏，其近似紙質的顯示效果為消費者提供更加舒適的視覺體驗。這項技術不僅幫助零售商提升商品展示效果，還大幅減少碳排放，為零售環境帶來顯著的永續發展效益。」

「與元太的合作一直是漢朔發展歷程當中一個重要的里程碑，我們始終致力於通過技術創新推動零售行業的數位化轉型與綠色升級」。漢朔科技董事長兼總經理侯世國強調，「基於元太科技領先的電子紙技術，漢朔推出了全新一代智慧顯示解決方案，成為全球首家將此創新成果商業化落地應用的企業，共同為零售商和消費者帶來全新連接與交互體驗。我們深信，透過與元太科技的深度合作，漢朔科技將與眾多合作夥伴一起繼續引領零售行業向更加智慧化、綠色化的方向邁進，實現低碳永續發展」。

創新升級 低碳未來

POP（Point of Purchase，即購買點）作為零售門市行銷的關鍵工具，成為門市與消費者深層接觸連接點，確保銷售訊息能夠即時且精準地傳達，進而在銷售現場點燃消費者即時購買熱情的關鍵一環。

Polaris Max採用13.3吋的E Ink Spectra™ 6電子紙模組，在功能與設計上進行了全面融合創新。對於門市業者來說，Polaris Max不僅是一個高效的行銷工具，更是一個提升門市運營效率和降低成本的重要手段。與傳統POP看板相比，Polaris Max呈現更為卓越的優勢：

全新視覺體驗：憑藉其E Ink Spectra™ 6技術的卓越全彩顯示效果，為消費者帶來前所未有的視覺盛宴。無論是室內何種光照條件，它都能以震撼的畫質展現產品圖片與細膩文字，瞬間吸引顧客目光，顯著提升商品關注度。

免布線設計，靈活部署：擺脫傳統POP廣告的束縛，Polaris Max採用電池供電，實現免布線設計。這不僅降低了零售業者的布線及用電成本，更賦予了極高的部署靈活性。店內任意角落，隨心所欲調整位置，輕鬆應對各類促銷活動，滿足多樣化行銷需求。

超長壽命，低維護成本：得益於電子紙模組與漢朔自主研發的HiLPC協定，使得Polaris Max耗電量更低、使用壽命更長，單組電池的使用壽命可長達10年，大大減少了更換電池的頻率和維護成本，為門市運營帶來了極大的便利。

低碳環保 綠色行銷

Polaris Max不僅美觀耐用，更秉持低碳環保理念。相較於傳統紙質POP，它在長期使用中能夠顯著減少紙張的消耗。根據世界自然基金會（WWF）的資料，每減少100萬張紙質標籤，相當於節約10噸紙張，減少約14噸的二氧化碳排放。這項綠色行動不僅符合現代環保理念，更有助於提升品牌形象，吸引更多注重永續發展的消費者。

智慧管理，即時更新：運用漢朔領先的數位化門店解決方案， Polaris Max支援遠端內容管理和即時更新，零售業者可以隨時隨地調整廣告內容，快速回應市場變化，確保促銷資訊的新鮮度和時效性，進一步提升行銷效率。

攜手共創 智慧零售新未來