中華電新任董座簡志誠：穩穩向前 一切從「簡」、達標為重

中華電信（2412）30日舉行董事長交接，交通部政務次長伍勝園監交，原董事長郭水義將印象交給新任董事長簡志誠。簡志誠表示，面對未來，期許自己要領導團隊穩穩地向前進，「第一穩」是營收獲利穩定成長，「第二穩」是新興市場及新技術穩健布局，朝公司願景大步邁進，「一切從簡，達標為重」。

簡志誠表示，「我是電信老兵，再過七天就在中華電信服務39年，歷任過所有的機構，包含總公司、研究院、所有分公司、學院及海外子公司，近18年來近身服務過七位董事長，也走過全國包含台灣及海外所有據點，因此我對中華電信情感不可言喻，也讓我對中華電信使命有深刻體驗」。

簡志誠指出，近一年多來在郭水義董事長帶領團隊，已經擘劃中華電信「443」願景架構，包含四大資產、四大價值觀為準則，實現三大願景，以永續發展為基礎的國際標竿企業，成為數位生態系統賦能者的領導品牌，成為遠遠超越「兆元市值」的頂尖科技企業集團等三大願景。

簡志誠表示，未來希望帶領中華電信這頭大象，靈活轉身，還要創造精彩，要導入AI元素，精簡、務實、智慧化，讓大象不僅轉身，還可以靈活，其中，精簡代表產品要減碼、作業簡化、善用80／20資源有效分配，智慧化代表系統、架構、流程要智慧化，讓四大資產中的人才更優化，網路更韌性，科技平台更具智慧，客戶夥伴更加靈活可以更快達成三大願景，並加速發展AI、先進技術、量子科技等。

簡志誠指出，未來要有中華AI，啟動中華電信新願景，在AI領域及場域可以領航發展，先進連線部分，深化海纜、陸纜、5G、6G、微波、中高低軌衛星，達成海地星空綿密網路，將網路建構成具備韌性及安全，面對全球產業變遷，要提升網路及資安韌性，積極打造建構網路、再生能源、低碳能源，更要將ESG融入企業經營。

面對未來，簡志誠期許自己要領導團隊穩穩地向前進，「第一穩」是營收獲利穩定成長，「第二穩」是新興市場及新技術穩健布局，朝公司願景大步邁進，「一切從簡，達標為重」。