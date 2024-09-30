中華電董事長交接 郭水義：遺憾市值還沒上兆元

中華電信今天舉行董事長交接典禮，前董事長郭水義致詞時表示，他在中華電服務23年，等於是職涯的2/3，「中華電是我第二個家」，而沒辦法參與中華電市值上兆元，也是他心中的遺憾。

中華電信今天召開臨時董事會，通過新人事案，由簡志誠接任董事長、林榮賜接任總經理，並於下午舉行董事長、總經理交接典禮，由交通部政務次長伍勝園擔任監交人。

簡志誠曾任中華電信執行副總經理兼網路技術分公司總經理、中華電信行動通信分公司總經理，從基層做起，在中華電服務約39年，林榮賜曾任中華電執行副總經理兼資安長、中華電信數據通信分公司總經理。

伍勝園表示，相信中華電是電信界的台積電，在郭水義和林昭陽奠定基礎，以及簡志誠、林榮賜的帶領下，將再創佳績。

郭水義表示，他始終深信員工是最寶貴的資產，「有好薪情，就能做好事情」，上任之後大幅增加員工各項福利，增加營運成本約達每股盈餘0.5元；今年4月的花蓮震災，他當機立斷進行史無前例的網路南北切換，並加入低軌衛星加強網路韌性。

他透露，中華資安、資拓宏宇將推動IPO（初次公開發行），接下來與AI相關的子公司也會成立，期許中華電繼續朝市值遠超過兆元的公司邁進，而這也是他心中的遺憾，沒辦法親自參與到市值兆元的紀錄，應該很快就會看到，他也開玩笑說，「因為都沒加到薪水」。

郭水義曾在去年9月表示，中華電市值不上兆，董事長、總經理就不加薪。