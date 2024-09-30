台積電打造永續智慧管理中心 精進營業秘密管理

台積電打造「營業秘密永續智慧管理中心」，以註冊智慧整合和智慧防弊監控等6項服務為主軸，強化技術創新與競爭優勢，並帶動業界發展更完善的營業秘密管理實力。

台積電在新出爐的ESG（環境、社會責任、公司治理）電子報中指出，台積電致力深化智慧財產權保護，以「智財策略、競爭優勢、創新文化、永續經營」4大願景落實營業秘密管理，因應全球化發展與布局。

為持續提升競爭優勢、實現永續創新，台積電今年新推出「營業秘密智慧監控比對、營業秘密註冊案件創新指標分析、營業秘密註冊智慧提醒、營業秘密智慧管理App」4項系統，同時串接已開發的7項系統，打造「營業秘密永續智慧管理中心」。

台積電表示，「營業秘密永續智慧管理中心」涵蓋註冊智慧整合、智慧防弊監控、智慧自動服務、活用人工智慧、綠色營業秘密、公益分享共好6項服務，以及綜效、優化、永續3大類型共15項自評指標。

台積電9月首次召開「營業秘密智慧管理同學會」與20家企業分享，透過全面精進營業秘密智慧化管理及推廣，為永續營運挹注共好新動能。

台積電指出，未來將持續推廣營業秘密永續智慧管理理念，期望以每年促成3間企業運用自評指標並開始建構智慧化管理為目標，共創永續創新的企業文化。

因應技術文件多元及檔案傳輸需求增加，為確保客戶資料在資訊安全與專屬資訊保護機制下快速進行傳輸及維護，台積電今年於客戶自助式晶圓指令系統「TSMC-OnlineTM」推出全新的「檔案傳輸協定（FTP）帳戶服務」。

台積電表示，客戶申請FTP帳號時間由3.5天大幅縮短為12秒，並精進資安保護機制強化資料傳輸安全性，透過自動化FTP帳號管理流程，創造更便捷且安全的使用體驗。