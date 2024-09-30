央行重拳打炒房 9月成屋交易量連兩月衰退、這三都量能萎縮淒慘

據中信房屋內部成交件數顯示，9月全國交易量相較於上月減少約15.9%，較去年同期減少約12.3%，為連兩月衰退；進一步觀察六都的成交量變化數據，台北市月減18.3%、年減12.5%；新北市月減15.7%、年減10.7%；桃園市月減13%、年減12.8%；台中市月減16.7%、年減10.7%；台南市月減18.5%、年減12%；高雄市月減18.2%、年減13.8%。

中信房屋總經理張世宗指出，隨著銀行全面收緊房貸業務，9月市場交易量繼續走低，特別是在台北市和南二都，月減幅度尤為顯著。台北市的房屋總價本就偏高，房貸成數的減少迫使購屋者需準備更多自備款，而南二都則因台積電（2330）及科技產業的推動，近年來區域房市投資氛圍相當濃厚，但現在隨著市場的降溫，投資客群大量離場，南二都的交易量也明顯減少。

張世宗進一步指出，在第七波房市管制措施、升準一碼、銀行限縮貸款等不利因素的干擾下，投資客群的心態率先發生轉變，部分資金實力較強的投資者會選擇先出租物件，等待合適的售房時機。

張世宗表示，而資金周轉相對緊張的投資者則開始出售物件、重新配置資產；買方方面，因預期未來房價下跌，買方出價變得更加謹慎，進場意願也較上半年明顯減弱。