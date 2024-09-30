台積電砸逾170億元購廠貢獻 第3季商用不動產交易量創八季新高

據公開資訊觀測站資料統計，第3季上市櫃法人商用不動產交易量達674億元，較去年同期成長329%、創八季新高，其中工業不動產受惠於人工智慧、高效能運算等需求增加，帶動廠房、工業土地交易熱度持續攀升，成交金額達545億元，占據本季81%的交易量；辦公市場有辦公空間擴充、成立企業總部等剛性需求支撐，交易續穩，累計交易量達129億元。

第3季商用市場共計成交兩筆百億元級別的大案，分別是台積電（2330）投資171.4億元購置群創南科廠房、台灣人壽以137.5億元取得桃園航空城計畫優先產業專用區57,290坪土地。科技業、壽險業重金買貨，登第3季商用市場兩大重量級買方。

信義全球資產總經理林三智分析，今年商用不動產交易題材豐沛，產業成長帶動新建擴廠需求，包括台積電、美光、先進光、安勤等科技大廠都積極出手布局廠房、廠辦，光是科技業買盤就囊括第3季52%的交易量，顯見購置動能相當強勁，且進一步觀察，這些自用型買方的交易火力，集中在科學園區內的既有廠房，原因有二。

其一，科學園區具備強大的產業群聚效益，加上園區內針對事業廢棄物處理、供水、供電有通盤規劃，可滿足廠商設廠需求。其二，直接購置科學園區既有的廠房及設備，對廠商來說即可立即布建產線、投入生產，省去從無到有新建廠房的工程時間，抓緊市場時機、創造營運效益。