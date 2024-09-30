中華電董座郭水義卸任 唯一遺憾是「這個」

電信龍頭中華電信（2412）30日舉行董事長、總經理交接典禮，董事長郭水義卸任，郭水義致詞時指出，「唯一遺憾是未能一起帶領大家，讓中華電信成為遠遠超過兆元企業的目標，但是兆元市值近在咫尺，成功不必在我，但成功一定有我」。

中華電信董事長郭水義卸任，簡志誠接任董事長，原總經理林昭揚卸任，由林榮賜接任總經理。交通部政務次長伍勝園擔任董事長及總經理交接監交人。

郭水義致詞時表示，「離開工作23年的大家庭，我始終深信員工是最寶貴的資產，當年接任總經理時就是以此信念，我相信，好心（薪）情就可以做好事情，把員工捧在手心，員工就會把客戶及股東捧在手心」。

郭水義指出，近年積極加薪、加獎金、加酬勞，增加持股信託、增加升遷名額等五大措施，今年提高加發伙食津貼，明年還要拉高伙食津貼，推動性別平等產假及生育津貼等福利，雖然增加營運成本，影響每股稅後純益約0.5元，但是卻是對組織及人才的重要投資。

郭水義表示，中華電信遙遙領先，不僅是5G用戶數及滲透率，更要翻轉中華電信成為年輕有熱情的品牌形象，中華電信也要協助台商把台灣帶向世界，相信今年中華電信也一樣會交出新高的亮眼成績。

郭水義去年上任董事長時，訂下三個願景目標，包含要帶領中華電信成為遠遠超過兆元市值的企業，郭水義指出，「唯一遺憾是未能一起帶領大家，讓中華電信成為兆元企業，不過中華電信『兆元市值』近在咫尺，成功不必在我，但成功一定有我」。

郭水義自2019年5月接任中華電信總經理，歷經中華電信「躍升2021」的轉型計畫，推動組織轉型，去年升任董事長後，立下中華電信要成為以永續發展為基礎的國際標竿企業，成為數位生態系統賦能者的領導品牌，成為遠遠超越「兆元市值」的頂尖科技企業集團等三大願景。