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中華電信董總交接！伍勝園：電信業台積電 可望再創佳績

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

電信龍頭中華電信（2412）30日舉行董事長、總經理交接典禮，簡志誠接任董事長，林榮賜接任總經理。交通部政務次長伍勝園擔任董事長及總經理交接監交人，他指出，「我始終相信中華電信是電信業界台積電，過去在郭水義董事長及林昭陽總經理打下的基礎，新任董事長簡志誠及總經理林榮賜豐富經驗的帶領，可望再創佳績」。

交通部上周派任執副簡志誠及林榮賜擔任董事，分別接替董事長郭水義及總經理林昭陽董事職務，中華電信今日召開臨時董事會，通過簡志誠接任董事長，林榮賜接任總經理，並舉行交接典禮。

交通前部長暨中華電信前董事長賀陳旦，中華電信前董事長呂學錦、前總經理張曉東及各級主管均到場觀禮。

交通部政務次長伍勝園擔任董事長及總經理交接監交人，他表示，特別感謝郭水義董事長及林昭陽總經理對於中華電信的重大貢獻，兩位帶領中華電信積極數位建設，開拓雲端及企業永續發展，例如攜手日本NTT啟動全球首創IOWN全光網路測試，帶領公司到歐洲成立子公司，去年中華電信ADR上市20周年，今年營收及獲利表現亮眼，更重視偏鄉醫療創舉，攜手台中榮總協助遠端醫療，也善盡社會責任。

伍勝園指出，新任董事長簡志誠在中華電信任職39年，從基層做起，曾任中華電信執行副總經理兼網路技術分公司總經理、中華電信行動通信分公司總經理，林榮賜也是經歷豐富，對中華電技術貢獻很大，經歷很完整，曾任中華電執行副總經理兼資安長、中華電信數據通信分公司總經理。

伍勝園表示，在競爭激烈快速變遷中華電信穩健成長，中華電信堪稱電信業界台積電，在林榮賜總經理豐富工作經驗加上簡志誠掌舵，在郭水義及林昭陽奠定的良好基礎，可望帶領中華電信再創佳績。

中華電信 台積電 董事長

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