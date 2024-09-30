友達智慧能源解方全面升級進化 Energy Taiwan 首亮相

友達（2409）光電深耕能源領域多年，以堅實的事業能量深化創能、儲能、節能與能源管理的全方位能源解決方案，助攻企業加速能源轉型，並推動相關服務於生活領域普及化。隨著氣候變遷加劇與全球淨零碳排趨勢明確，10月2至4日於台北南港展覽館舉辦的「台灣國際智慧能源周（Energy Taiwan）」，友達聚焦與生活息息相關的淨零建築，從硬體建材到軟體系統，展示全面進化的光儲合一整合式場域應用與能源管理效益，並因應量體持續提升的能源應用，同步升級能源安全防護及展示節能解方，以全方位的智慧能源技術與生態圈整合力，引領能源轉型效率提升，縮短人們與淨零生活的距離。

友達能源事業群總經理林恬宇表示：「對應淨零浪潮下的多元需求與場景應用，友達持續深化能源轉型技術以提升效率，並跨工商廠辦與住宅建物，提出建築光電、住宅型儲能智慧化、全方位電廠建置及助攻企業節能等能源解決方案，並鎖定智能運維與安全裝置設備的研發再進化，以全方位綠電專家之姿攜手綠色生態圈夥伴，共同推動台灣能源產業革新，打造永續未來」。

光儲合一全面升級 打造淨零建築再進化

瞄準《2050淨零排放》路徑，建築為關鍵減碳角色，友達整合光儲系統，為住宅、工業及商業廠辦等不同需求的淨零建築提供解決方案。透過深化光電建築一體化（BIPV, Building-integrated Photovoltaics）整合服務，友達推出第四代複合型建材SunSteel光電整合型浪板，可提升15%發電效能，並具快速安裝、輕量化優勢，亦獲國際IEC與國內VPC認證安全、防漏、耐候標準，大幅提升住宅建築設計、施工便利、視覺美觀等綜效。

數據可視化再升級 能源管理再進化

在建材之外，軟體技術的搭配將發揮最佳綜效，友達為電器智能化應用研發的關鍵設備為智慧電箱SPP（Smart Power Panel），為能源管理與電力控制的核心，將能源資訊可視化，整合儲能、太陽能系統及電動車充電樁等各項設備，用戶可透過遠端管理能源使用，達成節能、節費效果，並確保電力系統穩定。

企業在對應減碳政策及永續經營時，能源規劃為其中關鍵，特別是用電及節能管理。友達研發PowerVeillance智視監控管理系統，可透過簡易安裝，以單一設備收集用電資訊，即時提供用電狀況，並支援設定用電與節能目標，亦可快速匯出詳細用電表，不僅實現節能可視化，亦協助企業深入分析用電狀況，做為能源效率優化之依據，進而快速設定能源管理策略。此外，亦可整合太陽能監控系統，提升節能與發電效益，持續優化能源使用效率，協助企業在減碳趨勢下實現節能目標。

安全防護力升級 系統偵測、故障預防再進化

隨著淨零建築生活化與普及化，電力系統的安全性亦至關重要。友達此次全新展示SunGarde電弧保護箱，針對造成太陽能系統火災的首因—電弧故障，可發揮偵測與預防作用。SunGarde電弧保護箱通過國際標準UL1699B （Type1)）認證測試，2.5秒內即可精準偵測辨識到電弧，快速關斷故障組串，阻止串聯電弧發生及併聯組串之反向電流，可大幅降低併聯電弧能量；當故障發生時，可結合SunVeillance太陽能智慧雲端監控系統產出視覺化分析，更容易找出故障組串，以減少發電損失。

在能源解決方案軟硬實力升級的同時，穩定能源效率與碳管理亦成發揮綜效的最佳配套。友達旗下子公司友達數位、友達宇沛助攻企業打造智慧節能解決方案。在能源效率上，友達數位的Smart Grid智慧電網系統與智慧能源管理系統iFEMS，可支援以數位報表分析用電量趨勢與AI智慧管理，促進節源、節能效果最佳化，提升能管效率並為制定改善決策提供依據。在碳管理上，友達宇沛以ACA碳管理平台搭配淨零智慧建築解決方案，可系統化掌握跨場域、區域的設備運轉、環境監控指標等碳管理資訊，提升整體管理效益。