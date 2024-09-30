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宏碁2024家庭日 發放家庭日幸福加碼金1萬元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁於台中麗寶水陸雙樂園舉辦一年一度的家庭日。宏碁／提供
宏碁於台中麗寶水陸雙樂園舉辦一年一度的家庭日。宏碁／提供

宏碁（2353）28日於台中麗寶水陸雙樂園舉辦一年一度的家庭日，宏碁董事長暨執行長陳俊聖亦到場與員工同樂，並於現場宣布發放每位員工1萬元的幸福加碼金，勉勵同仁在工作上持續追求成長與卓越，「同時也要記得感謝在我們身邊默默付出與挺我們的家人」。今年家庭日共吸引逾6,500位員工及眷屬親友共襄盛舉，且為呼應主題，本次家庭日規劃了不分年齡層的體驗活動，並資助社區孩童到場遊玩，同時邀請公益團體進駐擺攤與提供視障按摩服務，盼能攜手員工為社會盡一份心力，一同實踐企業社會責任。

宏碁董事長暨執行長陳俊聖表示，宏碁以成為百年企業為目標，並於集團營運中融入多元共融的精神。「我們始終堅信企業的成功不僅只關乎技術創新，更來自於對員工及社會的關懷」。今年的家庭日展現宏碁對於打造健康平等職場環境的決心，藉由給予同仁能安心發揮長才的舞台，進而引領企業發展。展望未來，宏碁將持續以創新科技為解方，並關注社會議題，攜手同仁共創更美好的未來。

宏碁2024年家庭日選址於麗寶水陸雙樂園舉辦，為兼顧各年齡層的遊玩需求，同仁不只能盡享園區的設施，更能替自己的寶寶及長輩報名為他們量身打造的趣味挑戰活動，讓各年齡層的眷友都能於家庭日中度過快樂的一天；於夜間演唱會亦盛大邀請最殺舞蹈男團Energy、全民情歌天后丁噹及金曲歌王蕭煌奇接力獻唱，讓氣氛High到最高點，為宏碁家庭日畫下圓滿句點。

宏碁持續將永續發展融入日常營運中，打造更加多元、平等、共融的職場，不僅已連續四年獲得「富比士全球最佳雇主」，也於日前剛得到「天下永續公民獎」的肯定。

宏碁全球人資長林弘道表示，宏碁一直以實際行動落實多元共融，今年更擴大推動「Acer Baby-員工育兒協助方案」，除了女性同仁於分娩前一個月能改以居家辦公外，同步考量照顧幼兒為父母雙方共同的責任，於今年10月起符合資格的男性同仁皆能申請一周兩天居家辦公，並且將申請期間由二歲延長至孩子三周歲內，期待能減輕同仁照顧幼兒的時間壓力，支持同仁在工作與家庭生活之間取得平衡。

宏碁 陳俊聖

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