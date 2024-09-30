中嘉寬頻助國民文具領導品牌「利百代」數位轉型

中嘉寬頻指出，關注企業數位轉型議題，洞察傳統產業面臨數位轉型的的多元需求，積極協助各領域企業客戶量身打造一站備足的360度全方位高速寬頻解決方案，並持續擴大網路建設布署、提升網路品質，採用PON技術電信等級網路架構、速率最高可達25G，透過多元化速率及服務組合，讓企業客戶能以低成本、高效率的寬頻網路服務，成功轉型、提升自身企業競爭力，深獲客戶信賴，30日更宣布協助屹立台灣76年的文具領導品牌「利百代」，成為數位轉型夥伴及推手。

中嘉寬頻觀察，隨著數位科技發展帶動新興技術百花齊放，加速產業業態迭代更新、創新模式蓬勃發展，對於傳統產業衝擊不斷，數位化轉型已經成為全球企業的普世價值，更是跳脫傳統商業模式的破局之道。

國民文具品牌「利百代」成立70多年來，致力提供高品質及環保的文具產品，滿足各種使用需求，多款明星商品如小天使香水鉛筆、88號經典黃桿鉛筆…等，更是台灣好幾世代的共同回憶。

隨著國外精美、高價的文具引進台灣，選擇更多元豐富，在面臨數位浪潮來襲及數位化設備的進步，利百代與時俱進、勇於啟動數位革新，積極改變現狀，攜手中嘉寬頻一同面對傳統文具產業與實體銷售通路的數位轉型挑戰。

利百代對外擁抱新零售思維、打造全新虛擬通路，結合中嘉寬頻高速、穩定的光纖寬頻網路技術，開設線上商城並以此作為數位轉型的火車頭，策略性地收集、分析並運用第一方的銷售數據及大數據分析等整合商業資訊，藉以優化作業流程與顧客體驗，並進一步了解市場消費趨勢及會員的消費偏好與輪廓樣貌，具體展現數據驅動的理念並落實在公司營運上，並作為後續產品發展策略、市場行銷和日常運營決策過程中的重要見解。

對內，利百代則使用中嘉寬頻MPLS VPN提供企業穩定及更加安全的網路技術，讓內部系統可自動化且制度化的管理，達到流程優化、精算成本、加速管理時效等目標，幫助公司創造最大效益，不僅整合的數據可作為經營者決策的參考，省下的人力還能投入推行更多對公司有幫助的事務。