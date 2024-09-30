最高法院駁回亞太小股東提起遠亞併訴訟 遠傳勝訴
遠傳電信（4904）、亞太電信2022年分別舉行董事會及股東會通過合併亞太電信，當時有亞太電信小股東主張，原亞太電信股東臨時會通過「與遠傳電信合併」的決議有疑慮並提起訴訟，最高法院本月27日判決確定，駁回其主張，遠傳勝訴。
遠傳表示，感謝承審法官在此案件的辛勞，也肯定最高法院駁回提告方請求，遠亞合併自始合法有效。而遠傳也在2023年12月15日正式完成合併亞太電信。
遠傳表示，該民眾是在2022年5月提起訴訟，但他早在同年4月就已要求原亞太買回其持有全部股份，且7月股權完成移轉時他就已不是股東，理當沒有權益受損的情況。最高法院判決認同遠傳主張，該民眾在本案不具有請求資格，判決遠傳勝訴。
遠傳指出，遠亞自宣布合併以來，包含遞件送審、主動從嚴認定繳回超額頻譜、召開股東臨時會等作為，均一貫秉持「遵循法令」的最高原則，且言行一致，遠傳的遵法、誠信作為仍經得起檢驗。
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