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揚智搶攻ASIC市場 明年營收比重估達2位數百分比

中央社／ 新竹30日電

揚智搶攻特殊應用晶片（ASIC）市場，總經理陳嘉修表示，第4季將有客戶委託設計（NRE）及矽智財（IP）授權收入進帳，明年占營收比重可望達2位數百分比水準。

揚智舉行媒體交流會，陳嘉修說，揚智在影像、聲音、觸控及投影等領域累積雄厚基礎，橫跨Arm與RISC-V雙平台，並具備USB、HDMI、MIPI、DDR介面技術。

陳嘉修表示，揚智ASIC業務目前有3個合作案正在進行，主要應用為投影機、乙太網路傳輸等，第4季將有NRE及IP授權收入進帳，明年將陸續導入量產，估計占營收比重可達2位數百分比。

至於機上盒（STB）晶片主力產品，陳嘉修說，受惠奧運等國際賽事刺激，加上新產品效應，印度與巴西投資成果顯現，揚智今年累計前8月營收新台幣10.92億元，年增21.47%；根據接單狀況，第4季業績可望攀升。法人預估，揚智今年總營收將成長約2成。

陳嘉修表示，揚智推出新款整合型多媒體晶片，有助減少20%功耗，預計第4季開始出貨巴西市場。此外，揚智推出人工智慧（AI）系統單晶片，搶攻智慧家庭市場，預計明年上半年通過客戶認證，下半年開始出貨挹注營收。

揚智還與日本Access集團合作，以衛星電視廣播提供尚無寬頻網路用戶可以免費上網收看電視節目，另外，揚智也推出STB電視棒，將可增進電信和電視運營商加值服務收入。法人預期，揚智明年在新產品與ASIC業務挹注下，營收可望成長2位數百分比。

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