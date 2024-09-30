國科會：續與捷克溝通 盼IC設計布拉格基地今年營運

晶創計畫布拉格海外基地（CbI-Prague office）未能如期於9月正式營運，國科會主委吳誠文今天表示，近期恰逢捷克選舉，捷克內部尚有多元意見需整合，但兩國持續溝通，希望基地能在今年營運。

同時，國科會指出，目前基地晶片設計訓練環境的軟硬體設施建置，也遇到工程進度延遲。

立法院教育及文化委員會今天邀請吳誠文就「永續科研與政策溝通」進行專題報告，並備質詢。國民黨立委葉元之關切，政府推動晶創計畫，台灣首座IC設計海外訓練基地落腳捷克布拉格，原預計9月正式營運，今天已是9月最後一天，基地能否會如期落成。

吳誠文回應，不會如期，捷克跟台灣一樣，也是一個自由民主的國家，捷克的執政聯盟其實是由多個政黨所組成，尤其最近恰逢捷克選舉，政府可能也會重組，所以捷克內部針對跟台灣合作的對象、大學、政府單位，尚有多元意見需整合。

葉元之追問，捷克現在是否不願意合作了、可能的營運時間是何時；吳誠文表示，「不是不願意，他們還在整合意見中」，基地正式營運時間雖延後，但台捷持續討論溝通，台灣沒有放棄，「希望在今年（營運）」。

民進黨立委林宜瑾、陳秀寳質詢時也關心IC設計海外基地規劃。吳誠文表示，現在的策略是利用台灣半導體製造優勢，與友好國家學研界合作培養人才，尤其包含台積電前往設廠的日本、德國、美國，政府一定會加強人才發展相關機制，「不只捷克，甚至鄰近的波蘭（也可發展合作）」。

此外，國科會回覆中央社記者提問時指出，後續晶創布拉格辦公室正式營運的關鍵，在於完成晶片設計訓練環境的軟硬體設施建置，但捷克工程進度延遲，目前尚未正式營運。

國科會表示，上述設施雖尚未建置完成，半導體中心仍於今年6月與捷克理工大學、台科大、成大共同推動台捷雙邊暑期合設學分課程，在捷克完成共計59位國際學員訓練。