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不只員工分紅獎金 鴻海加碼50周年悠遊卡6000元儲值金

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

鴻海（2317）30日除了發出分紅獎金，還同時發放限量版的「鴻海50周年員工專屬紀念悠遊卡」，只要是鴻海法人員工的悠遊卡內，還加碼6,000元儲值金！

如果不是鴻海員工也有機會拿到，下禮拜的鴻海科技日（HHTD24），在活動第二天(10月9日)的抽獎活動，就有機會抽到50週年紀念悠遊卡。https://hhtd.foxconn.com/zh-tw/gift

「鴻海50周年專屬悠遊卡」設計是經員工票選的金龍黑卡款，包括鴻海法人，以及富智康 (FIH)、工業富聯 (Fii)、鴻騰精密 (FIT) 等子公司都能拿到，每張悠遊卡儲值金額度依照法人不同，會有所差異，最高會有6,000元。

這也是鴻海繼2019年發出45周年紀年悠遊卡後，再次送給員工限量紀念禮品，當年45周年款在網路上引起收藏家出價收藏，轉賣價飆破萬元，今年預料也會吸引悠遊卡迷們競標。

悠遊卡 鴻海

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