張忠謀自傳下冊20萬字巨著11月29日出版 全集寫下跨世紀的人生歷練

全球科技界期待已久的台積電創辦人張忠謀親手撰寫的自傳下冊，終於千呼萬喚始出來，將在11月問世。張忠謀親筆撰寫的獨家授權自傳將在11月29日由天下文化出版，出版社指出，自傳上下冊合計將是近30萬字的巨作。

自張忠謀宣布退休專心撰寫自傳下冊至今，全球地緣政治和中美衝突更形詭譎，也讓張忠謀的自傳下集內容更備受矚目，出版社引用了張忠謀上冊的一句話「當我創辦一個半導體公司，當然要它長期繁榮，那只有一條路：世界級」，帶出接續上集的童年歲月、青年時期、大學的美好時光，以及壯年進入半導體產業後，即將進入產業競爭高潮：張忠謀如何成就的偉大企業，推進世界科技的進程。

出版社指出，張忠謀以台灣為支點創辦台積電，刻下時代的記憶，改變人類的未來。 《張忠謀自傳》全集將寫下跨世紀的人生歷練。

據悉，天下文化的《張忠謀自傳》全集典藏套書，上冊近10萬字，涵蓋1931至1964年代；下冊則近20萬字，涵蓋1964至2018年。

下冊首幕將從德儀（TI）寫起，張忠謀在德儀待了25年，是他人生非常重要的一部分，也為德儀半導體帶來極大貢獻。張忠謀曾在公開演講時，以自身經驗出發，提到自己在德州儀器時期從管理20人的工程師、升遷至管理3000人的總經理。

張忠謀也曾指出，自傳下冊的第二篇將是寫台積電奇蹟，以及通用、工研院回憶。他曾感嘆進度緩慢的原因是，是原規畫第一篇要寫五萬字，第二篇寫十萬字，沒想到第一篇初稿就達七萬五千多字，有太多關鍵歷程要記錄下來。

下冊最關鍵的，則是台積電的創立過程。張忠謀曾言，台積電的商業模式、營運都是由他主導。市場則關注台積如何在艱困的跨國競爭和技術瓶頸中，一路殺出重圍，走出制霸全球的路。