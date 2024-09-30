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張忠謀自傳下冊20萬字巨著11月29日出版 全集寫下跨世紀的人生歷練

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
全球科技界期待已久的台積電創辦人張忠謀親手撰寫的自傳下冊即將在11月底問世。圖／聯合報系資料照片
全球科技界期待已久的台積電創辦人張忠謀親手撰寫的自傳下冊即將在11月底問世。圖／聯合報系資料照片

全球科技界期待已久的台積電創辦人張忠謀親手撰寫的自傳下冊，終於千呼萬喚始出來，將在11月問世。張忠謀親筆撰寫的獨家授權自傳將在11月29日由天下文化出版，出版社指出，自傳上下冊合計將是近30萬字的巨作。

自張忠謀宣布退休專心撰寫自傳下冊至今，全球地緣政治和中美衝突更形詭譎，也讓張忠謀的自傳下集內容更備受矚目，出版社引用了張忠謀上冊的一句話「當我創辦一個半導體公司，當然要它長期繁榮，那只有一條路：世界級」，帶出接續上集的童年歲月、青年時期、大學的美好時光，以及壯年進入半導體產業後，即將進入產業競爭高潮：張忠謀如何成就的偉大企業，推進世界科技的進程。

出版社指出，張忠謀以台灣為支點創辦台積電，刻下時代的記憶，改變人類的未來。 《張忠謀自傳》全集將寫下跨世紀的人生歷練。

據悉，天下文化的《張忠謀自傳》全集典藏套書，上冊近10萬字，涵蓋1931至1964年代；下冊則近20萬字，涵蓋1964至2018年。

下冊首幕將從德儀（TI）寫起，張忠謀在德儀待了25年，是他人生非常重要的一部分，也為德儀半導體帶來極大貢獻。張忠謀曾在公開演講時，以自身經驗出發，提到自己在德州儀器時期從管理20人的工程師、升遷至管理3000人的總經理。

張忠謀也曾指出，自傳下冊的第二篇將是寫台積電奇蹟，以及通用、工研院回憶。他曾感嘆進度緩慢的原因是，是原規畫第一篇要寫五萬字，第二篇寫十萬字，沒想到第一篇初稿就達七萬五千多字，有太多關鍵歷程要記錄下來。

下冊最關鍵的，則是台積電的創立過程。張忠謀曾言，台積電的商業模式、營運都是由他主導。市場則關注台積如何在艱困的跨國競爭和技術瓶頸中，一路殺出重圍，走出制霸全球的路。

台積電 張忠謀

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