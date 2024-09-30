廣達36師鐸獎登場 梁次震揭這兩點為事業成功關鍵
代工大廠廣達（2382）近日為2024年師鐸獎舉辦盛大的頒獎典禮，副董事長梁次震也親自現身為獲獎同仁祝賀、打氣。他致詞時提到，自己堅信「學習」和「貢獻」這兩大要點，不僅是能力增長的一環、更是提升自我能力的重要關鍵，透過輸入（學習）和輸出（教學）的雙向啟動，將能把一個人的知識和經驗，實際轉化為具體的認識。他透露，「這是在新興科技業務中取得突破最為重要的關鍵。」
廣達成立至今已走過36個年頭，團隊為了持續提升知心小組同仁及生產一線主管在現場管理及工作中處理問題的能力，每年也舉辦師鐸獎頒獎典禮，表彰學習或教學表現優秀的最佳學習個人、最佳貢獻講師、最佳學習部門、最佳貢獻部門以及最佳協力廠商。而廣達為搭上近年席捲全球的AI巨浪，也提早在2019年特別新增了台灣人工智慧學校結業式，表揚技術領袖班專題AI專題成果優異的同仁。
事實上，廣達為鼓勵旗下同仁積極向上學習、成長，每年都舉辦師鐸獎頒獎典禮，公開表揚在知識流通與培訓上有貢獻的優良講師群及高度投入學習的同仁與部門，對於將主動積極、高自我要求的態度與行為實踐於工作中的同仁們，給予肯定及嘉許。此外，廣達也積極培養內部講師，並設計一系列精彩、專業的訓練課程，並於每年教師節舉辦師鐸獎活動，在學習文化與制度面上，透過實際推出整合性的教學規劃，來帶動員工自我學習的風氣。
梁次震除了親手頒發獎狀給本屆獲得師鐸獎的每一位同仁，並實際向每位同仁所付出的努力逐一給予肯定，他強調，大家在通過師鐸獎的高強度訓練後，除了自身的專業能力將會發生顯著的進步外，每一位同仁也將藉此獲得更強大的競爭優勢，而集團也希望透過辦理師鐸獎，進一步鼓勵各部門與同仁自發的進行學習，更透過同事之間無私的互相分享，幫助彼此挖掘出自身的潛力，透過腦力激盪的創新思維尋找到原先未曾發現的全新商機。
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