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立德跨足新能源產業 儲能案場開始運轉

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

立德集團（3058）30日宣布，旗下子公司立德新能源，上季建置 3.5MW dReg 0.25 儲能案場已完工且開始供電商轉，正式加入新能源產業，日前並和國內鋰鐵電池大廠長庚國際能源簽訂合作協議，攜手投資興建 40 MW E-dReg 儲能案場。

立德表示，該案場將結合立德新能源的EPC經驗並且採用長庚國際能源生產之儲能系統設備，成為國內第一個使用國產電池之大型儲能案場，強強聯手之下預計今年第4季開始動工，明年第4季完工驗收，對立德集團未來的營收與獲利將有顯著貢獻。

立德集團在今年第2季完成子公司-立德新能源的現增計畫，目前為全資子公司，旗下除有綠立新能源-3.5MW dReg 0.25 儲能案場、創利鑫能源-40MW E-dReg 儲能案場及芮德新能源專注電動車充電椿之運營外，近期積極開發之100MW E-dReg 儲能案場及 5.2MW 的太陽能也將開始啟動，未來更將切入售電服務業，配合政府綠能發展之政策。

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