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晶睿雲端安防平台VORTEX 打造混合雲解決方案

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

晶睿（3454）旗下AI智慧雲端安防平台VORTEX，積極布局雲端技術，實現AIoT高度整合，打造混合雲解決方案，確保資料存取安全及廣泛的硬體設備整合技術。

VORTEX今年初推出VORTEX Connect功能，用戶在不需要汰換既有網路攝影機的情況下，只要連接晶睿通訊Core+ AI網路錄影機(Network Video Recorder, 簡稱NVR)，就能遠端進行韌體更新，監控系統健康狀況，以及初步的障礙排解，既能快速回應客戶需求，也能確保安全不間斷，今年1月推出後深受用戶青睞，協助中小企業上雲之設備數量逐月翻倍成長。

晶睿表示，為滿足用戶在安防領域的全方位需求，VORTEX強化既有攝影機的雲端管理功能，即日起凡訂閱可享有無上限的設備連線數量與使用者帳號，並可支援第三方系統整合，與此同時，VORTEX 也支援單一登入身分驗證 (Single Sign On, SSO)以及多重要素驗證 (Multi-Factor Authentication, MFA)，滿足像是跨國企業、連鎖店鋪、大型校園等多點跨區的用戶，隨時隨地存取影像，提升營運效率與操作便利性，兼顧資訊安全。

根據市場調查報告顯示，雲端安防市場規模預計 2024年為31.3億美元，預計到2029年將達77.6億美元，預測從2024至2029年，複合年成長率19.91%。在此趨勢下，VORTEX致力提供靈活的混合雲解決方案，包含直接上雲的VORTEX攝影機，還有透過晶睿通訊Core+ AI NVR橋接上雲的方式，實現成本效益與安防效能最大化。

針對有大規模遠端安防部署的用戶，VORTEX提供帳號及攝影機管理權限，並透過雲端空間保留影像證據，大幅提升整體安全性。另外，VORTEX 混合雲方案也支援第三方系統整合，如門禁系統、身份識別等，用戶可同時掌握觸發事件或身分登入的狀態，讓使用者一站式管理所有資訊，即時告警，節省跨系統操作與資料比對的時間，高效管理關鍵事件，全面強化場域安全。

VORTEX透過晶睿Core+ AI NVR與VORTEX攝影機，打造混合雲解決方案。藉由晶睿Core+ AI NVR，包含ND9326P、ND9426P、ND9442P、ND9542P，橋接市面上超過3萬款的ONVIF2 Profile S網路攝影機，讓用戶不需汰換攝影機，可無痛上雲，並遠端管理影像；同時，可彈性擴增雲端攝影機，滿足用戶安防部署。

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