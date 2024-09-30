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立德新能源攜手長庚國際能源 投資興建40MW儲能案場

中央社／ 台北30日電

不畏國內儲能案場最近掀起退場潮，立德集團子公司立德新能源逆風操作，宣布與長庚國際能源簽訂合作協議，雙方將攜手投資興建40MW的E-dReg儲能案場，預計今年第4季開始動工，2025年第4季完工驗收。

長庚國際能源為台塑集團創辦人王永慶長女王貴雲主導的鋰鐵電池大廠，此次立德新能源找上長庚國際能源合作，擬結合立德新能源的EPC（設計、採購、施工）經驗，並採用長庚國際能源生產的儲能系統設備，新儲能案場標榜採用國產電池。

立德集團今年第2季剛完成立德新能源的現增計畫，目前為全資子公司，旗下除有綠立新能源3.5MWdReg 0.25儲能案場、創利鑫能源40MW E-dReg儲能案埸，以及芮德新能源專注電動車充電椿的運營外，近期積極開發100MW E-dReg儲能案場及5.2MW的太陽能也將開始啟動，未來更打算切入售電服務業，配合政府綠能發展政策。

立德為台灣老牌電源廠，主力產品交換式電源、磁性元件近幾年受到電源產業進入門檻降低，以及削價競爭影響，導致公司營運頻頻陷入虧損。

立德總經理包效禹日前表示「立德成立50年多來，沒有做過非電源的產品。」公司不放棄傳統本業，將積極調整產品組合，並精實管理政策；另外立德也將延伸既有的電源優勢，轉型跨足綠能，除了儲能案場，也布局充電樁業務。

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