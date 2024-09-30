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鴻海分紅獎金今入帳 一覺醒來進帳百萬

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉。記者蕭君暉／攝影
鴻海董事長劉揚偉。記者蕭君暉／攝影

鴻海（2317）每年秋季發放的年度分紅獎金，據了解，30日已正式發放員工帳戶。維持近幾年慣例，鴻海分紅獎金都會在9月底發出，今年股東會通過員工分紅82.66億元，連續三年成長。外傳，員工分紅的成長超過一到兩成，有些績效好的員工可以領到七位數獎金！

針對員工分紅的發放？鴻海公司證實，鴻海每年秋季發放的年度分紅獎金，已經於今日匯入員工帳戶。

鴻海的員工分紅並非平均分發，而是須依照旗下各單位、以及個人的績效表現進行分配。今年績效好的單位、員工，個人分紅應該可維持去年的百萬水準，部分員工分紅的成長比例甚至可能超過一到兩成。

鴻海這個月才在永續公民獎中，排名大躍進，尤其是培育和照顧員工的「企業承諾」，更奪得第一。今年再次提高整體員工分紅，也呼應了員工照護獲獎的肯定，市場分析師認為，這也是鴻海落實企業社會責任與照顧員工福利的實際舉動。近年來積極推動ESG，增加員工幸福感與工作滿意度是重要的指標。

雖然全球經濟的不確性以及產業的競爭，但鴻海除了一方面鞏固現有ICT的競爭優勢之外，也積極進行3+3的轉型升級。今年外界明顯看到鴻海在AI以及EV開花結果，未來將陸續貢獻於財務績效上。員工分紅維持9月下旬發放，顯示公司對於未來的信心，也期望員工能繼續努力，創造更好的績效、更長期的價值。

鴻海每股現金紅利已經連續三年成長、並創下自1991年上市以來的新高紀錄。另外，今年至目前為止，公司市值增加八成，大幅提升了股東權益。因此，推測公司也透過今年整體分紅比例的提高，反應公司對員工貢獻的重視、激勵員工，並希望達到留才的目標。

員工分紅 股東會 鴻海

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