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最高法院判決勝訴 遠傳：遠亞合併合法有效

中央社／ 台北30日電
「遠亞併」，最高法院27日判決遠傳電信勝訴。圖／遠傳電信提供
「遠亞併」，最高法院27日判決遠傳電信勝訴。圖／遠傳電信提供

針對有民眾主張亞太電信股臨會通過「與遠傳電信合併」決議有疑慮的訴訟，最高法院27日判決遠傳電信勝訴，遠傳今天表示，遠亞合併自始合法有效，均秉持遵循法令的最高原則。

2022年間曾有民眾主張，原亞太電信股東臨時會通過「與遠傳電信合併」的決議有疑慮並提起訴訟，最高法院9月27日判決確定，駁回其主張，遠傳勝訴。

遠傳今天發布聲明回應表示，肯定最高法院駁回提告方請求，遠亞合併自始合法有效。

遠傳表示，該民眾是在2022年5月提起訴訟，但他早在同年4月就已要求原亞太買回其持有全部股分，且7月股權完成移轉時，他就已不是股東，理當沒有權益受損的情況，最高法院判決認同遠傳主張，該民眾在本案不具有請求資格，判決遠傳勝訴。

遠傳指出，遠亞自宣布合併以來，包含遞件送審、主動從嚴認定繳回超額頻譜、召開股東臨時會等作為，均秉持「遵循法令」的最高原則。

亞太電信 股東臨時會 遠傳電信

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