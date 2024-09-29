工業電價喊漲綠電族迎商機 元晶、茂迪、聯合再生等太陽能廠跟著旺

電價費率審議會將於9月30日召開，外界推估工業用電平均調漲14%，最快10月16日實施，屆時工業用電與綠電價格差距將進一步縮小，帶動企業綠電轉供需求大開，同步刺激綠電所需的太陽能發電安裝量激增，元晶（6443）、茂迪（6244）、聯合再生（3576）後市跟著旺。

業界分析，隨著工業電價上漲及國內用電量持續增長，加上能源轉型趨勢帶動下，綠電需求日增，而綠電來源至關重要，太陽能因國內供應鏈成熟完整，加上建置較容易，備受關注。

綠電族群近期熱度四射，不僅有工業電價調漲推升商機，台灣國際智慧能源周（Energy Taiwan）也將於本周三至周四（10月2日至4日）開展，今年匯聚470家企業、使用1,625個攤位，展出規模較去年成長25%。國內太陽能模組三雄元晶、聯合再生、茂迪也將參展，並以TOPCon技術為主的新產品，大秀肌肉，全面爭搶訂單。

元晶今年中發表採用N型TOPCon技術的次世代量子系列太陽能模組，新模組間具備效能與價格優勢，預估年底前可供應1GW（10億瓦）的量子模組，推升下半年營運動能。

據悉，元晶旗下量子系列太陽能模組的電池與尺寸採用TOPCon M10，已建置約500MW（百萬瓦）產能，第3季預估還會有500MW從PERC轉到TOPCon，今年底總計可供應1GW模組產能。

聯合再生將在能源周展出最新大尺寸鈣鈦礦矽晶疊層TOPCon模組，以及防眩光效果更升級的TOPCon全黑模組，並宣示全力拓展太陽能維運與表後儲能事業版圖，全方位布局再生能源市場。

據悉，鈣鈦礦電池屬於薄膜電池系統，較矽晶電池能有更高的能量轉換效率，與矽晶疊層時能更全面捕捉日照，聯合再生展出的大尺寸鈣鈦礦矽晶疊層型TOPCon太陽能模組相當有市場競爭力，有望成為展場焦點。

茂迪也主攻TOPCon太陽能模組產品，今年初已向日系客戶展示次世代TOPCon產品，預料今年來自日本的訂單量有機會比去年增加，若台灣成長較少，預估今年日本市場可能占公司整體營收約五成。