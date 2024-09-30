和碩董座談印度製造 產品更多元

和碩（4938）集團印度製造目前以iPhone代工為主，先前釋出有意在當地增加筆電產品線，對此，和碩董事長童子賢昨（29）日透露，和碩在印度生產累積很好的經驗，已經有從交通工具到3C電子領域的客戶陸續接觸，重申看好印度及東南亞製造趨勢。

媒體關注和碩印度廠生產項目，是否將增加新產品線，童子賢回應：「我想目前的經驗是很好的。而有不同的客戶會認為你在當地已經站穩腳跟了，就會開始有不同的接觸，從交通工具到生活休閒，到智慧手機、筆電、網路通訊的電子產品都有。」

童子賢表示，印度人口高達14億人，東南亞地區也有6.7億人口。這樣龐大的人口基數，讓他們不但可以提供重要的製造基地，同時隨著他們經濟快速成長，也會是很重要的消費市場。

童子賢重申，他看好印度與東南亞的製造基地。目前和碩印度廠位於清奈（Chennai），主要代工組裝蘋果iPhone產品。

國內電價調漲勢在必行，童子賢認為，電力是要追求穩定、經濟實惠，以及高品質。因為有些產業是不希望看到電壓會降壓，且不少綠能會有天候區域落差。

童子賢指出，台灣一方面要給台電鼓勵，但一方面也要鞭策。多年來台電壓低電價確實有照顧民生，電是民生百工百業的基礎，台電要如何調漲，自己不是電價審議委員，因此無法預期，但祝福台灣的電力將朝向穩定、高品質，以及經濟實惠邁進。