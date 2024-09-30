和碩董座童子賢挺i16 樂觀後市 強調別盯著短期表現

蘋果iPhone 16系列新機9月20日上市後，銷售雜音不斷，主力代工廠和碩（4938）董事長童子賢昨（29）日仍力挺後市，強調「大家不要只盯著一、兩個月短期表現」，相信產業還是比去年樂觀。

目前iPhone組裝主要由鴻海集團、中國大陸立訊精密及和碩為三大供應商。童子賢不改下半年樂觀看法，有助舒緩市場對iPhone 16系列新機銷售不佳的疑慮。

過往童子賢常以下半年「農忙」來形容為大客戶新機備貨的熱況，惟近期iPhone 16上市後屢屢有雜音，和碩昨日在台北大巨蛋舉行棒球家庭日活動，童子賢接受媒體提問，針對今年和碩下半年「農忙」程度跟往年狀況比較，釋出樂觀看法。

童子賢不評論單一客戶或產品，強調「大家不要只盯著一、兩個月短期表現」。他說，每個產業狀況不太一樣，但今年半導體產業產值已從原預估4.8兆左右，上調到5.2兆元，是一個可以留意的關鍵。

童子賢分析，半導體是後面終端產品的一個基礎，也就是半導體可能會提前一個半月到兩個月反映市場狀況，之後還會有封裝、做成成品等環節，之後成品流向系統商，系統商做成系統就流到消費者，「如果不是有需求，我相信半導體不會傾向成長。」

童子賢呼籲，外界不要太過緊張，只盯著一個月、二個月的報表。他直言：「我的工作沒有辦法只預測一個月、兩個月，有些時候產品因為其推出節奏不同而有所差異，甚至有些時候旺季會遞延到隔年1月都有可能。」

童子賢表示，自己比較關心的是從半年來看，是不是不變或甚至可以有好消息，從這個角度來看，他是樂觀的。「相信產業應該還是比去年樂觀，因為去年這個時候還在消化前年的庫存。」

iPhone 16新機銷售雜音不斷，包括不少機種上市不久即開始降價等。摩根士丹利更直言，今年果粉等待新機出貨時間是五年來最短，透露需求不如前幾代產品。



延伸閱讀

和碩董座談印度製造 產品更多元