半導體市場台積電獨紅 先進製程護體

半導體市場呈現「成熟製程清淡」、「先進製程火熱」的兩極化狀態，業者坦言，現在大概只有跟AI沾上邊，採先進製程的業務旺，晶圓代工業只有龍頭台積電（2330）一枝獨秀，今年其他半導體應用需求並未如先前預期明顯復甦，明年會不會顯著回升都是未知數，成熟製程領域估計短期內仍是買方市場。

先前新冠肺炎疫情期間，晶圓代工成熟製程屢傳報價大漲的消息，隨著疫情過後市場需求降溫，報價陸續明顯回落。台積電方面，該公司一向不評論市場上的報價傳聞，IC設計業者則說，台積電的報價相對穩定，而成熟製程占其業績比重並不算高，相關報價也不容易像其他業者一樣可隨市況波動來談降低一些。

台積電將於10月17日舉行法說會，內外資法人持續看多，預期台積電第4季合併營收將再創單季新高，並將釋出對明年樂觀的展望。

受惠蘋果、高通、聯發科等大客戶訂單源源不絕挹注下，目前台積電3奈米製程供不應求，今年相關產能已擴增三倍，還要轉換部分5奈米設備以支援3奈米產能。2奈米方面，法人評估，未來台積電產能高峰可能會比3奈米的規模更大。

資金動向方面，法人已開始布局台積電。美國聯準會（Fed）9月18日宣布降息2碼，開啟降息循環。依歷史經驗，Fed降息通常有利於資金流向新興市場。