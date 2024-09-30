晶圓代工成熟製程市況不見起色 三星急凍縮減營運規模

晶圓代工成熟製程市況不見起色，不僅台灣相關廠商第4季起恐面臨連兩季報價修正，南韓半導體巨頭三星也撐不住。韓媒報導，由於訂單低迷及虧損擴大，三星正縮減其半導體廠營運規模，並且延遲新廠動工。

彭博資訊引述《朝鮮日報》的報導指出，三星在南韓平澤廠的P2和P3工廠產線，已關閉部分設施。

另據《數位日報》（Digital Daily）到倒，三星最近通知關鍵供應商，要延遲平澤第四期（P4）工廠和美國德州泰勒市第二座晶圓廠的設備和基礎設施發包。三星還沒正式確認建廠時程，但內部人士表示，這兩座廠原本預計今年下半年動工，最新的通知代表延遲。

市場揣測此起彼落。部分人士表示，三星平澤P4廠區部分生產線可能改為生產記憶體，也有人說，半導體需求低迷可能導致擴充計畫全面延期。

三星平澤廠被設計為全球最大規模半導體廠，原本可望同時處理記憶體與晶圓代工。

該廠分成四期，第一期已完工營運，原訂今年動工的第二至第四期工程被延後，相關設備與基礎設施的訂單也往後推。

三星美國德州泰勒市的晶圓代工項目也面臨類似情況。原訂今年動工的第二座廠被往後延。