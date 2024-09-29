中華電辦「小戴」見面會 攜手戴資穎永續前行

中華電信29日舉辦「擁『戴』精采繼往開來」粉絲見面會，特別感謝台灣首位世界羽球球后戴資穎在球場上的奮鬥不懈的精神，以及她為台灣帶來的無上榮耀。中華電信執行副總林榮賜表示，戴資穎不僅是國人的驕傲，做為長期合作夥伴的中華電信，更以她的表現為榮，中華電信支持體育，更邀請小戴一起推動永續發展。

林榮賜上周受到中華電信大股東交通部派任，同時也是準總經理熱門候選人，受到媒體關注。交通部上周派任執副簡志誠及林榮賜擔任董事，分別接替董事長郭水義及總經理林昭陽董事職務，市場關注中華電信30日可望召開臨時董事會，通過簡志誠接任董事長，林榮賜接任總經理。

林榮賜表示，中華電信長期支持臺灣體育發展，自99年起獲頒教育部體育署「體育推手獎」贊助類、推廣類金質獎及長期贊助獎。今年也是中華電信女籃成立五十週年，橫跨半世紀的堅持印證中華電信對台灣體育推動的堅持。

林榮賜指出，中華電信自2017年起即邀請小戴擔任產品代言人、永續發展傳播大使，與農業部林業及自然保育署推動8年15萬棵造林計畫、參與ESG媒合平台專案，而小戴在球場上堅毅不拔、勇於挑戰的精神，與中華電信無悔投入永續發展的堅定理念高度契合。我們很榮幸能攜手小戴一路走來，希望能與所有喜愛她的粉絲一同繼續擁抱這份榮耀，永續前行。

除了積極造林，中華電信落實ESG採取科技減碳、再生能源雙軌並進，林榮賜說，科技減碳方面包括3G網路關閉、老舊傳統市話設備汰換，也透過大數據方式，調節資料中心依訊務量、時間的用電。

林榮賜指出，持續進行科技減碳，中華電2023年比2020年減碳16%，較國際進程更快；同時考量客戶需求，漸進關閉3G網路基地台約六成，預估今年10月完成，但會保留機場、偏鄉等區域至明年底。

另一方面，中華電信也持購買再生能源，且近三年營收持續成長、業務擴大，5G基地台與IDC機房續建，但減碳量逐年成長，達成營運成長與碳排「脫鉤」。

日前中華電信與日本電信電話株式會社（NTT）啟動台灣與日本之間全球首例國際IOWN全光網路。林榮賜指出，電信網路設備及IDC耗電很大，透過全光網路，未來大型資料中心拆成小資料中心，善用各地電力，透過全光網路連結，可望發揮AI與資料中心的節能效果。

此外，市場關注iPhone 16銷售及到貨狀況，中華電信個人家庭分公司總經理胡學海表示，目前到貨量仍不足，初期供不應求，尤其是Pro系列的Max，持續與蘋果協商盡快到貨，今年iPhone需求還是很強烈，和去年與前年差不多，初期還是供貨量決定銷售表現。