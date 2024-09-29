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iPhone 16系列市場雜音不斷 童子賢：產業現況比去年樂觀

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
左至右為和碩董事長童子賢、共同執行長鄭光志。記者吳凱中／攝影
左至右為和碩董事長童子賢、共同執行長鄭光志。記者吳凱中／攝影

iPhone 16系列近期上市，但市場雜音不斷，對此，和碩（4938）董事長童子賢29日表示，不評論單一客戶或產品，但呼籲大家不要只盯著1、2個月短期表現，「相信產業應該還是比去年樂觀，因為去年這個時候還在消化前年的庫存。」

和碩今日在台北大巨蛋舉行棒球家庭日活動，觀賞富邦悍將與味全龍對決。童子賢在賽前接受媒體訪問。媒體詢問今年和碩「農忙」程度跟往年狀況比較。

對此，童子賢表示，每個產業狀況不太一樣，比如半導體行業，它就是從原來預估全年的產值4.8兆左右，到現在已上調到5.2兆。

童子賢分析，半導體是後面產品的一個基礎，也就是它可能會提前一個半月到兩個月跑。它跑了以後就會到封裝，就會變做成成品，成品就流向系統商，系統商做成系統就流到消費者。那如果不是有需求，我相信半導體不會是傾向於成長的。

童子賢表示，台灣常常會追著少數的幾個大品牌去看、去跑，我想這個關切也都是重要，因為台灣有很多廠商跟這幾個大品牌聯絡得很密切。

但他呼籲，不要太過緊張盯著1個月、2個月、3個月的報表，因為我的工作沒有辦法只預測1個月、2個月，有些時候產品它因為推出的節奏，有些時候不是9月也會是10月或是到11月，甚至有些時候它的旺季會遞延到隔年的1月都有可能。

童子賢表示，我比較關心的是說從半年來看，是不是不變或者甚至可以有好消息，從這個角度來看我是樂觀的。「相信產業應該還是比去年樂觀，因為去年這個時候還在消化前年的庫存。」

半導體 和碩 童子賢

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