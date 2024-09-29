中華電林榮賜：3年減碳16% 漸進關閉3G網路

中華電信積極減碳，執行副總經理林榮賜表示，中華電2023年比2020年減碳16%，較國際進程更快；考量客戶需求，中華電漸進關閉3G網路基地台約6成，整體作業估今年10月完成，但會保留機場、偏鄉等區域至明年底。

中華電信今天舉辦台灣首位世界羽球球后戴資穎粉絲見面會，並宣布將持續攜手「小戴」深耕永續。

中華電信大股東交通部日前已將簡志誠與林榮賜改派為法人董事代表，兩人預計將分別升任中華電信董事長與總經理，林榮賜今天會後受訪成為媒體焦點。消息指出，中華電將於30日舉行董事長與總經理交接儀式。

針對中華電減碳成果，林榮賜表示，以2020年為基準年，至2023年已減碳16%，1年平均減碳逾5.3%；由於國際協定每年減碳標準是4.2%，意味著中華電超標，比國際進程更快。

他進一步說，今年截至目前，節電目標符合原來期待，也有購買再生能源，循著目標執行；且這3年營收持續成長、業務擴大，5G基地台與IDC機房續建，但減碳量逐年成長，達成營運成長與碳排「脫鉤」成果。

中華電信執行減碳兩路並進，一是科技減碳，二是再生能源。林榮賜說，科技減碳方面包括3G網路關閉、老舊傳統市話設備汰換，也透過大數據方式，調節資料中心依訊務量、時間的用電。

此外，中華電信與日本電信電話株式會社（NTT）日前宣布，啟動台灣與日本之間全球首例國際IOWN全光網路。林榮賜說明，電信業最龐大的資產就是網路設備與IDC等，耗電量很大，將透過IOWN全光網路助陣。

他說明，概念上大的資料中心可拆分成很多小的資料中心，善用各地電力，透過IOWN全光網路連結，中華電初步已試驗北部、南部結合，未來會再連結日本，隨著技術發展，將對資料中心與AI進程發揮關鍵節電效果。

台灣3G網路服務已於6月底關閉，林榮賜回應，中華電以客戶需求為考量，由於有些客戶換手機還沒那麼快，因此是採漸進方式關站，目前約關閉9800多站，占比約6成，預計10月會完成關閉，但會暫時保留機場與偏鄉的3G網路至明年底。

針對市場屢傳iPhone 16銷售不如預期，中華電個人家庭分公司總經理胡學海表示，因蘋果目前到貨量還不足，初期供不應求，特別是Pro系列的Max，中華電積極與蘋果協商盡快到貨，觀察今年iPhone需求還是很強烈，和去年與前年差不多，初期還是供貨決定銷量。