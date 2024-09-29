北京打壓輝達 促陸企轉向當地供應商…台積ADR重挫

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
中國大陸傳出正加強施壓本國企業，要求採購本土製人工智慧（AI）晶片而非輝達（NVIDIA）的產品。輝達執行長黃仁勳。美聯社
中國大陸傳出正加強施壓本國企業，要求採購本土製人工智慧（AI）晶片而非輝達（NVIDIA）的產品。輝達執行長黃仁勳。美聯社

中國大陸傳出正加強施壓本國企業，要求採購本土製人工智慧（AI）晶片而非輝達（NVIDIA）的產品，這是北京發展半導體產業並因應美國制裁的一環。消息傳出後，輝達股價27日盤中重挫3.9%，收盤跌幅收斂至2.1%，台積電（2330）ADR則重挫4.7%。

隨著全球的資料中心營運商爭相採購更多輝達晶片，輝達的銷售飆增；儘管美國的貿易限制帶來一些影響，但中國大陸仍是輝達重要的市場，在止於7月底當季，輝達在大陸市場（含香港）的營收年增逾30%至37億美元，占輝達整體營收12%。

輝達大陸營收占比
輝達大陸營收占比

彭博資訊引述知情人士報導，中國主管機關一直力促本國企業避免採購輝達的H20晶片，也就是符合美國要求的降規AI晶片，而北京透過指引而非直接禁止的方式推行這項政策，一方面是擔心阻礙自家AI新創公司的發展，也是為避免升高與美方緊張。

知情人士說，近幾個月來，包含工信部在內的數個中國主管機構，發布不具法律約束力的「窗口指導」，旨在減少使用輝達產品，這是為鼓勵業者採用華為與寒武紀等國內供應商產品。北京也透過本地公會加強傳遞此訊息。

大陸官員也希望本國企業盡可能造出最佳的AI系統。熟悉北京AI政策的消息人士說，這意味著業者如果需要採購一些外國半導體而非本國替代品，北京也會予以容忍。

輝達不予置評，中國商務部、工信部、及中央網信辦均未回覆彭博資訊的置評請求。輝達執行長黃仁勳27日接受彭博電視採訪表示，他在遵守美國政府限制的同時，也在盡最大努力為中國客戶提供服務，「因為當地仍有很多客戶依賴我們」。

中國晶片設計業者與製造商正努力推出輝達晶片的替代品。北京當局已鉅額補貼半導體產業數十億美元，但本國晶片訓練AI能力仍遠不及輝達。

晶片 輝達

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