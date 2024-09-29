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北京打壓輝達 台系AI鏈短期有壓
外電指出，中國大陸政府為扶持本土晶片業者，要求陸企不准採購輝達AI晶片H20，市場憂心，此舉短期恐對台積電（2330）為首的台灣AI供應鏈造成衝擊。
針對外電消息，國內AI供應鏈均不予置評。先前市場就已傳出輝達「特供」給陸企的AI晶片H20因故停售，引發許多陸企大廠為避免無料可用，早在7、8月時就大量囤貨，如今又再次傳出大陸官方直接出手，對陸企下達採購禁令，顯示美、中緊張關係有可能正在升級。
業界人士表示，H20因性能較差，實際上是相當「雞肋」的產品線，且價格也不低，如今不僅難以取得晶片料源，且大陸本身國產的AI晶片又有良率問題，短時間內無法完全取代H20，使不少陸企陷入進退兩難窘境。
至於供應鏈，業界人士分析，由於H20本來就是輝達為了大陸市場的降規版晶片，因此對戮力擴大先進晶片產能的台積電而言，拉長時間來看影響相當有限。
美系大型外資認為，由於華為產品效能與輝達產品差了至少一個世代以上，因此若非政府補助，其實陸企購買意願並不強。因此美系外資分析師認為，長線不會對台積電造成影響。
業界人士認為，H20事件基本上可視為美中貿易戰的延伸，但對AI產業發展不會造成太多影響，目前輝達次世代AI晶片B系列已箭在弦上，最快年底量產出貨。
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