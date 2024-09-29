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OpenAI估年虧50億美元

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

人工智慧（AI）領導企業OpenAI，成長快速但還在燒錢階段，今年估計仍將虧損大約50億美元，營收估計可達37億美元。知情人士透露，OpenAI上個月營收3億美元，自去年初以來大幅成長了1,700%，同時預期明年營收可望達116億美元。

紐約時報27日率先報導了OpenAI的財務現況，後續有其他主流財經媒體跟進。這家明星公司據傳正在進行最新一輪融資，公司估值已超過1,500億美元。根據華爾街日報的消息，這輪融資額目標上看65億美元，預定本周結束。但知情人士透露，蘋果公司（Apple）在最後關頭退出了這輪投資協商。

另外兩家科技巨擘微軟（Microsoft）和輝達（NVIDIA）仍參與這輪融資。消息來源說，微軟計劃投資大約10億美元，在這之前，微軟已經投資OpenAI 130億美元。

這輪融資是由Thrive Capital領銜，Thrive Capital也準備投入10億美元；老虎全球（Tiger Global）也將參加投資。

OpenAI財務長傅萊爾上周四告訴投資人，資金籌募已超額認購，將在本周結束。

在上周，OpenAI技術長穆拉蒂宣布辭職，追隨近日多位高階主管掛冠求去。董事會亦傳出正在考慮重整公司結構，轉型為營利事業。原先非營利的部門會保留，但將分離出去成為個別的實體。

公司新的營利結構對投資人而言，可能更直接，員工要實現流動性也會比較容易。

OpenAI 情人 財務

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