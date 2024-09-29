陸製3A遊戲大作黑悟空 引爆遊戲機需求

陸製3A遊戲大作《黑神話：悟空》上市後，至今銷售超過2,000萬套，不僅優於市場的預期，也帶動全球遊戲市場回溫，再次引爆PC以及家用遊戲機需求高漲。

市場人士指出，繼《黑神話：悟空》帶動兩岸PC換機潮湧現之後，明年度也有數十款3A遊戲大作即將登場，不少重量級遊戲更是劍指歐美市場，有望延續PC換機潮，並擴及至全球市場。

根據了解，2025年即將亮相的遊戲大作接近100款，其中有33款為全球玩家最期待的3A遊戲大作，最受矚目而且知名度最高的3A遊戲大作包含《俠盜獵車手6》（GTA6）、《文明帝國7》、《魔物獵人之荒野》等。

業界人士表示，上述多款3A大作的IP知名度均是國際性，且相關系列產品都相當熱銷，明年將陸續推出新一代作品，加上適逢輝達新款顯示晶片系列即將登場，PC換機潮勢必再次湧現，而且力度將不亞於今年《黑神話：悟空》帶動的換機潮。

根據遊戲產業市調機構Newzoo最新報告指出，今年全球遊戲市場上看1,877億美元以上，有望在2027年時達到2,133億美元規模，此一趨勢意味原先成長力道減緩的遊戲產業，將再次步入高速成長階段。

事實上，全球遊戲產業曾因新冠肺炎疫情期間帶動宅經濟茁壯，但疫情結束，產業也因不景氣及宅經濟退燒，歷經一段停滯期，在2022年開始衰退，2023年雖重回年增趨勢，但復甦力道低於預期，2024年在全球通膨獲得控制及3A遊戲大作帶動下，成長力道有望較強，並樂觀看待2025年產業景氣。

業界人士表示，過去遊戲產業成長大多來自手機遊戲，PC與家用主機遊戲成長力道較為趨緩，但今年因《黑神話：悟空》爆紅，讓許多玩家重拾單機遊戲熱情，挹注PC與家用主機遊戲重回產業主舞台。