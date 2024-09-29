輝達新顯卡來了 台鏈來電…微星、技嘉、華碩可望受惠

輝達（NVIDIA）在AI、電競市場兩頭賺，RTX 5090與5080新一代顯示卡規格曝光，預定明年1月初在美國消費性電子展（CES）亮相，新款顯示卡除出貨單價提高，又因《黑神話：悟空》遊戲對高階電競產品的需求，可望挹注微星（2377）、技嘉（2376）、華碩（2357）與承啟（2425）等板卡廠明年第1季業績。

新產品將採用台積電4NP工藝製造。根據網友爆料，RTX 5090將搭載GB-202-300 GPU，配備21,760個CUDA核心，顯存為32GB的GDDR7，位寬512-bit，PCB型號為PG144/145-SKU30，整卡功耗600W。

全球遊戲市場概況

RTX 5080將搭載GB-203-400 GPU，配備10,752個CUDA核心，顯存為16GB的GDDR7，位寬256-bit，PCB型號為PG144/145-SKU45，整卡功耗為400W。

為迎接RTX 50系列新一代顯示卡上市，板卡廠表示，RTX 40系列高階顯示卡將陸續停產，但《黑神話：悟空》銷售創佳績，電競設備需求暢旺，若遊戲熱潮持續，對新一代RTX 50系列顯示卡銷售將有正面幫助。

微星目前在日本舉辦的東京電玩展展示最新的電競產品供玩家體驗，年底旺季來臨，微星積極衝刺電競與遊戲相關產品，可望帶動出貨量上揚。

微星行銷副總程惠正表示，東京電玩展是推動電競產業的重要力量，不僅是展示技術創新和遊戲創意的舞台，更是促進全球產業交流與合作的橋梁。隨技術進步及AI導入，電競產業正進入一個全新時代。

微星8月營收164.22億元，月增3.5%，年減2.7%，是去年12月來新高，今年前八月營收1,265.74億元，年增9.4%。法人預估，由於《黑神話：悟空》大賣，加上積極衝刺年底旺季商機，可望帶動板卡與電競等產品銷售量。

技嘉表示，下半年將優於上半年，樂觀看待2025年持續成長，主要是下半年主機板包括英特爾與超微（AMD）都有新平台推出，同時顯示卡供不應求，2025年也有新系列顯示卡問世，預期營收獲利更上一層樓。

技嘉8月營收246.62億元，創次高，月增29.5%，年增106.6%，主要受惠AI伺服器出貨暢旺，今年前八月營收1,727.83億元，年增130%。