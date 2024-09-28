AI如何被信任？矽谷和好萊塢想像大不同 英業達數位長稱有5大特性

代工廠英業達數位長暨資深副總經理陳維超今天表示，可信任的人工智慧（AI）具有隱私、強健、公平、透明、社會責任等5大特性，美國加州矽谷和好萊塢對AI的未來有不同想像，需要平衡不同意見，從社會和公平的角度重新審視。

陳維超下午出席台灣人工智慧年會陳昇瑋紀念講座，以「Delivering Trust in the AI Era（在人工智慧時代實現信任）」為題發表演講。

陳維超表示，可信任的AI具有5大特性，包括隱私（Privacy）、強健（Robustness）、公平（Fairness）、透明（Transparency）、社會責任（SocialResponsibility）。

以「強健」為例，他說，相關研究著重在如何讓資料不具雜訊，當資料可能有問題，可以用比較聰明的方法，降低對資料的影響程度。

另一項研究與「分布外的偵測（out-of-distributiondetection）」有關，橫跨強健和公平特性。例如10年前建立的AI模型，現在可能無法使用，因為資料已經改變，但AI不一定能偵測到。

在社會責任方面，AI也可以用在阿茲海默症偵測。陳維超指出，相關研究運用大型語言模型檢視醫生與病人之間的對話紀錄，偵測是否具有某些特性，例如病人講話講到一半忘記要講什麼。

陳維超以臉書（Facebook）為例，演算法改變後，一直讓用戶看喜歡的內容，難以聽見與自己意見不同的聲音。這是臉書小小的增強式學習目標，卻造成全世界政治局面的動盪。

陳維超指出，美國加州矽谷常形容AI未來很美好，將帶來非常正面的改變；同樣位於加州的好萊塢卻認為AI宛如「魔鬼終結者」，將帶來災難。「我們需要平衡一下不同意見，用社會的角度和公平的角度重新審視。」