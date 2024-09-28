學者：Meta使用者社交資本 成AI走入生活最大優勢

Meta日前發表平價版混合實境（MR）頭戴裝置及新款智慧眼鏡，整合軟硬體擴大布局人工智慧（AI）應用。學者認為，Meta發展AI最大優勢，在於使用者已有龐大「社交資本」，可順勢把AI變所有人生活的一部分。

根據維基百科，社交資本（Social Capital）是資本的一種形式，是指為實現工具性或情感性的目的，透過社會網絡來動員的資源或能力的總和。有相關分析指出，在社交平台上的社交資本，包括朋友數、觸及率及按讚數等項目。

Facebook（臉書）母公司Meta 25日在美國加州舉辦Connect 2024年度開發者大會，發表一系列AI新功能，例如可以在Messenger、Facebook、WhatsApp、Instagram等應用程式中與Meta AI對話，也能把AI切換成名人聲音。Meta也正在測試影片自動配音和唇形同步功能，初期將支援英語和西班牙語。

Ray-Ban Meta智慧眼鏡新增即時翻譯語音功能，當對方說西班牙語、法語或義大利語時，透過眼鏡的開放式耳機，可以直接聽到翻譯成英語的內容。

政治大學傳播學院特聘教授林日璇的研究專長涵蓋心理幸福感、傳播科技、元宇宙（社群媒體、虛擬實境、數位遊戲），她今年受邀參加Connect大會出席專題座談，在現場接受中央社記者訪問表示，Meta發展AI最大的優勢在於它有社交網絡，基本上把全球所有人的社交網絡資本，也就是社交資本都拿下。

「身為一個科技大廠，它的資本就來自於每個人，它運用每個人的社交資本，這是一件很了不起的事情。你的人脈，還有你的網絡、你的互動，全部都依賴在這個東西上面。」林日璇說，Meta努力推出大型語言模型，打造為值得信任且安全的模型，讓每個人可以放心使用。

她提到，在Meta AI推出之前，早就已經有其他工具可以快速製作短影音，但卻不是內建在個人社交網絡平台上，使用便利性不足。Meta在自家社交網絡上推展AI服務，非常容易發揮疊加效果，吸引更多人使用。

針對新款Meta Quest 3S頭戴裝置售價僅299.99美元（約新台幣9476元）起，林日璇表示，這其實是策略性對抗蘋果Vision Pro頭戴裝置，雖然Vision Pro在視覺上看起來很真實，但要價新台幣11萬元，客群不是一般用戶。現在Meta推出與去年Quest 3一樣效能的產品，但價格僅299.99美元，就是要讓越多人去使用，讓越多人加入虛擬世界。

談到對Meta首款擴增實境（AR）眼鏡Orion原型機的看法，林日璇說，原本自己認為還要10年才會問世，結果這次Connect大會就看到，她預估最快3年半至4年可以量產。頭戴裝置受限於重量和電池續航力等因素，無法全天候佩戴，但眼鏡可以，像是看不懂菜單時，可以透過眼鏡用AI翻譯。

她坦言，當初Google開發AR眼鏡時，還沒有元宇宙或是下一代的技術，一般消費者無法理解為什麼要邊跑步邊錄影，使用情境非常狹隘。現在Meta思考的是，在虛擬世界中如何讓用戶與更多人連結，「如果你可以戴個眼鏡，然後又透過輔助功能去促進真實的互動，我覺得是一個非常solid（穩固）的方向。」