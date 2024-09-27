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中華電董座 簡志誠接任

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電新任董事長簡志誠。 中華電信／提供
中華電新任董事長簡志誠。 中華電信／提供

電信龍頭中華電信（2412）昨（27）日公告，交通部改派董事法人代表，中華電信執行副總兼網路分公司總經理簡志誠、中華電信執行副總兼資安長林榮賜接任董事代表。中華電信下周一（30日）召開董事臨時會，通過簡志誠接任董事長，林榮賜接任總經理的高階人事案。

業界人士指出，未來中華電信新董、總都是技術出身，橫跨AI、網路韌性、資安、打詐、太空等多領域，將帶領中華電信從電信核心出發，結合AI、資安及太空等專業，開擘新局。

中華電信公告，交通部改派董事法人代表，簡志誠接任現任董事長郭水義的董事席次，林榮賜接任現任總經理林昭陽的董事席次。下周一董事臨時會則將通過由簡志誠接任董事長，林榮賜接任總經理，下午舉行交接典禮。

台灣電信產業今年進入新三雄時代，開啟競爭新局。業界人士指出，近年中華電信已不僅是電信龍頭，更身兼台灣網路韌性、資安及打詐的核心角色，中華電信「簡林」新組合將帶領的未來新局，成為外界關注焦點。

業界人士指出，簡志誠資訊技術背景出身，能跨領域、也有開創性，他以資訊背景建立中華電信客戶服務系統，更成為台灣客服中心發展協會創會理事長，現任榮譽理事長，近期還擔任台灣太空產業發展協會副理事長。

林榮賜則擁有交通大學資訊工程博士學位，從中華電信研究院助理研究員做起，跨入營運業務，擔任數據分公司總經理、研究院長及技術長，現任資安長並擔任業務執行副總。

中華電信 太空 資安

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