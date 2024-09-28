力積電：決定停止日本新廠合作 與盈虧無關

力積電今天表示，董事會已確認停止日本新廠合作計畫，並派員前往經產省向主管官員說明，亦已發函告知SBI。由於這案純屬收費服務、技轉的Fab IP模式，力積電終止與日本合作方籌設新廠，與盈虧無因果關係。

彭博引述日本經濟新聞報導，台灣晶圓代工廠力積電將與日本SBI控股株式會社結束合作關係。

力積電今天晚間發表聲明指出，與SBI合作案為FabIP模式，力積電提供建廠顧問、人員培訓以及技術移轉，並向合作方日商收取服務費、權利金。力積電並無入股主導新廠營運的規畫。

力積電表示，SBI向日本經產省申請設廠補貼，並獲日本政府支持。但是經產省補貼政策規定，獲得補貼的廠商需保證新廠必需連續量產10年以上，由於金融業出身的SBI並無半導體產業經驗，經產省要求力積電必需共同承擔保證責任。

力積電指出，力積電為台灣股票上市公司，為沒有主導性持股的日本新廠保證營運，將違反台灣證券交易法，因此力積電已於月前董事會確認停止日本新廠合作計畫，並派員前往經產省向主管官員說明，亦已發函告知SBI此訊息。

力積電表示，由於這案純屬收費服務、技轉的FabIP模式，終止與日本合作方籌設新廠，與力積電本身盈虧無因果關係。