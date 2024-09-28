童子賢：建構防禦主權AI 推動本土大語言模型掌控自主權

和碩（4938）董事長童子賢昨（27）日表示，台灣擁有強大的AI半導體晶片能量，但在AI軟體領域相對弱勢，若想維持繁榮，必須創造條件，將自己留在創新領先群，他並認為，「台灣必須建構一個具足夠防禦力的主權AI」。

童子賢昨日出席2024台灣人工智慧年會，以「AI驅動的革命：台灣產業的機遇」發表主題演講，針對「主權AI」議題，他指出，主權AI意即具備自主、自決的能力，來做AI基礎建設與使用AI，不受控於其他個體或國家。

童子賢指出，AI回覆提問時，會帶有不同的主觀價值觀、文化、政治或社會學等傾向，若希望AI思考方向能符合主流價值或文化特質，台灣需要掌控自己的主權AI，政府正推動的本土AI大語言模型「TAIDE」，就是為了掌握AI自主權。

童子賢說，全球有能力建立大型語言模型的企業只有五家，都非台灣企業，台灣在AI晶片硬體能力很強大，但在AI軟體是弱勢。台灣目前在主流社群軟體上不具主動性，公家機關或私人單位都在使用LINE，資料庫在日本或韓國，要如何確保資訊安全是個問題，應謹慎思考政府機構或企業資訊保密問題與潛在風險。

童子賢表示，AI重新喚起世界的注意，進入了新時代，而驅動AI進步的力量，是大數據、演算法及強大的算力。

童子賢說明，AI發展需龐大資金，對缺乏資金的國家、企業、學研機構會更不利，AI趨勢未來將呈現強者恆強、弱者恆弱，無論是個人對個人、或是國家對國家。

童子賢認為，AI將帶動ICT產業發展，台灣因ICT產業領先，加上電動車市場興起等因素，未來十年還是站在有利的位置。

童子賢也說，現在台灣上上下下對AI充滿熱情，但熱情背後也充滿著焦慮，但不用那麼焦慮，AI就像網路，未來會進入所有數位產品和百工百業，若好好使用AI，未來生產力將會大幅提升。



延伸閱讀

童子賢談電價：比日、韓、星便宜