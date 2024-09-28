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簡志誠、林榮賜 30日接中華電董總
中華電信昨天公告，交通部改派董事法人代表，中華電信執行副總兼網路分公司總經理簡志誠、中華電信執行副總兼資安長林榮賜接任董事代表。中華電信將在下周一召開臨時董事會，通過簡志誠接任董事長，林榮賜接任總經理的高階人事案。
業界人士說，中華電信已不僅是電信龍頭，更身兼台灣網路韌性、資安及打詐的核心角色，未來中華電信「簡林」的董總新組合，將帶領中華電信擘化未來新局。
根據中華電信公告，簡志誠將接任現任董事長郭水義的董事席次，林榮賜將接任現任總經理林昭陽的董事席次。
據了解，下周一臨時董事會，將通過由簡志誠接任董事長職務，林榮賜接任總經理，當天下午交接。
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