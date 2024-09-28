簡志誠、林榮賜 30日接中華電董總

台積電（2330）登高一呼，推動矽光子規格倡議，合作夥伴也陸續浮出檯面，光通訊廠上詮（3363）為光通訊台廠中，投入共同封裝光元件（CPO）腳步最快者，獲台積電相中，雙方正緊密合作CPO技術，上詮掌握了哪些優勢？

2024-09-27 18:24