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華碩總裁曾鏘聲 11月退休

聯合報／ 記者鍾張涵／台北報導

華碩電腦集團昨日宣布，集團總裁曾鏘聲將於十一月退休，管理範疇由華碩副董事長徐世昌承接。華碩董事長施崇棠表示，「曾鏘聲總裁對華碩的品牌、文化及開放平台事業群的巨獅策略做出重大貢獻，我的內心充滿著感激與不捨，祝福Jonathan下一階段的生涯規畫，能夠非常有意義、非常圓滿」。

華碩同仁昨舉辦茶會，向曾鏘聲致上祝福。據悉，施崇棠發出內部信感謝曾鏘聲，施崇棠說，曾鏘聲是因他的請託，從源頭建構華碩的核心業務團隊，與國際品牌行銷的完整體系，並堅持先建立精彩創新、完美品質的品牌定位，讓華碩成為台灣最具價值國際品牌。

曾鏘聲昨天表示，ＡＩ新世代即將來臨，華碩已在多項軟硬體應用與場景深入布局，他相信以徐世昌的睿智洞見與前瞻策略，必將帶領團隊開創新局，再造巔峰。

品牌 團隊 徐世昌

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