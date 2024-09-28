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童子賢：台灣有10年優勢 應掌握AI主權

聯合報／ 記者鍾張涵／台北報導
和碩董事長童子賢昨表示，台灣應建構具足夠防禦力的主權ＡＩ。記者黃義書／攝影
和碩董事長童子賢昨表示，台灣應建構具足夠防禦力的主權ＡＩ。記者黃義書／攝影

和碩董事長童子賢昨天出席「二○二四年Taiwan AI Academy台灣人工智慧年會」演講，除了說明ＡＩ（人工智慧）帶來的新潮流、新挑戰、新機會，他也示警，台灣應建構一個具足夠防禦力的主權ＡＩ，不需要侵略或攻擊人家，但也不接受他人他國的侵略，才能持續維繫台灣未來在ＡＩ時代的競爭力。

童子賢說，台灣過去的外銷和進出口，都來自香蕉、鳳梨、蔗糖、成衣、耶誕燈賺取外匯。但時移世易，如今外銷關鍵、各國爭搶的，是台積電先進製程晶片，今年台灣半導體產值還上修，將首次突破台幣五兆大關，達到五點二兆元。

童子賢認為，ＡＩ將帶動ＩＴ產業，未來十年台灣站在有利位置。但現在各國更關注「主權ＡＩ」，主權ＡＩ象徵「有自主、自決的能力」，ＡＩ運作時，其回覆帶有主觀文化、觀念、政治、社會學上傾向，若「台灣希望ＡＩ運作時，其思考方向能符合我們的主流價值和文化特質，就必須掌握ＡＩ主權」。可惜的是，台灣目前在主流社群軟體上，並不具備主動性。

「台灣正在開發TAIDE（可信任ＡＩ對話引擎）與台灣主權ＡＩ，就是為了掌握ＡＩ自主權」，童子賢說，「你不去侵略人家，但也不接受其他文化的侵略，現在用LINE，資料都放在東京或首爾，怎麼確認你的資料是安全的？這對國家沒有保障」。

昨天這場會議吸引上千人報名，擠爆會場，副總統蕭美琴也應邀致詞。蕭美琴說，台灣面臨ＡＩ主權、ＡＩ倫理與國家安全等領域挑戰，這些挑戰只有透過大家分工合作，持續吸取新的知識、運用新的工具，才能夠克服。

半導體 台灣人 蕭美琴

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