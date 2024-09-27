數發部長黃彥男率團赴美交流 共促全球AI治理

數發部長黃彥男日前率團赴美國交流，在美國紐約當地時間23日參與自由線上聯盟（Freedom Online Coalition, FOC）部長級會議，針對全球人工智慧治理與各國部長代表展開對話，強調問責機制、透明度、公平性、隱私等議題，對AI發展非常重要。

數發部今天晚間發布新聞稿，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在FOC活動上呼籲各界共同合作，捍衛網路自由，保護數位時代的人權，樂見FOC逐漸壯大，過去一年新增維德角、哥倫比亞、斯洛維尼亞等會員，並特別提到台灣加入成為觀察員。

數發部表示，黃彥男也聆聽會談，探討政府、私部門與公民社會如何建立以國際人權標準為基礎的人工智慧治理框架，並呼應FOC促進包容性與縮小數位落差的理念，確保成員國能有效應對全球數位挑戰等議題。

黃彥男在會中與各國與會代表互動交流，黃彥男提到，問責機制、透明度、公平性、隱私及安全性等道德保障，對AI發展至關重要，這些原則不僅增強社會對人工智慧的信任，更能確保其長遠發展，各國應合作共同應對AI可能帶來的風險。

此外，黃彥男在美國紐約當地時間9月23日也受邀出席「台灣友誼之夜」酒會，與友邦政要交流、加強數位領域的國際合作。

數發部表示，這次赴美交流參訪多家科技業者，也參與3場國際重要會議，涵蓋人工智慧、衛星通訊、雲端資料中心與資安等議題，與國際科技界交換意見，加強台美雙方數位領域合作。

數發部說明，未來持續推動相關政策，促進台美雙邊在人工智慧、資安、衛星通訊等領域的創新應用。