元隆董事長謝清忠請辭 日月光潘士華接任
晶圓代工廠元隆董事長陳清忠因個人職務繁忙請辭，董事會推選日月光集團幕僚長潘士華接任董事長一職。
元隆董事會今天同時推選總經理陳弘元擔任副董事長；潘士華接任元隆董事長、陳弘元擔任副董事長皆於今天生效。
為充實營運資金、償還銀行借款，以強化財務結構，節省利息支出，元隆決定發行1191萬4217股私募普通股，每股12.59元，估計將籌措約新台幣1.5億元資金。
日月光子公司台灣福雷電子將認購元隆這次全部私募普通股，台灣福雷電子將累計持有元隆48.92%股權，加計日月光半導體持有元隆6.86%股權，日月光集團共計持有元隆55.78%股權。
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