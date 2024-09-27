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昇貿科技：擬收購大瑞科技 全面進軍半導體封裝市場

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

PCB電子材料上游銲錫材料商昇貿（3305）27日發布新聞稿宣布，擬向上海飛凱材料購買高階半導體封裝領導廠商——大瑞科技股份有限公司100%股權，雙方已正式簽署股份買賣意向書，收購金額待之後合約敲定再公布，不過將擴大封裝材料領域布局。

此次昇貿科技若成功收購大瑞，並大幅強化昇貿科技的產品線，尤其在半導體IC封裝材料領域取得領先優勢。雙方技術與市場具高度互補性，預期未來將透過現有通路加速產品整合，擴大市占率。

大瑞科技位於高雄大寮工業區，成立至今已有二十多年歷史，是台灣半導體封裝產業的隱形冠軍，專精於BGA、CSP、WL CSP等高階IC封裝製程，產品廣泛應用於CPU、繪圖晶片、DDR與行動裝置晶片。自2016年來，由上海飛凱材料全資持有，在技術與市場上已穩居全球領導地位。

隨著AI、高速運算（HPC）、電動車等領域的迅速發展，全球對輕薄短小、高頻高效的電子產品需求激增，這進一步推動BGA、CSP等先進封裝技術的快速發展。昇貿昨提到，此收購案若順利完成，不僅有助昇貿科技快速跨足半導體封裝領域，並將大幅提升公司整體盈利能力，成為未來業績成長的強大動力。

上海 半導體 晶片

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